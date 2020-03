Anzio, limitazione delle visite in tutte le strutture sanitarie. È vietato accedere con febbre o sintomi influenzali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Per il contenimento del Covid-19 la Regione Lazio ha dato disposizione di limitare l’accesso di parenti e visitatori, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Stesso discorso per l’ospedale, le visite ai parenti ricoverati debbono essere limitate ad un solo familiare per volta. amici e conoscenti devono preferibilmente astenersi da visite di cortesia. è vietato accedere nel presidio ospedaliero con sintomi febbrili o simil influenzali. I bambini al di sotto dei 12 anni, non debbono effettuare visite in ospedale, fatti salvi casi eccezionali debitamente autorizzati.