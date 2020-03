A Nettuno gli uffici di anagrafe e stato civile ricevono solo su appuntamento - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Nettuno, a tutela della salute pubblica e per far fronte all’emergenza Coronavirus,comunica che a partire da domani 06/03/2020 sarà possibile accedere agli uffici Anagrafe e Stato Civile per chiedere certificati e prestazioni solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico, chiamando dalle 8.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00, i numeri telefonici sotto indicati in relazione alla tipologia di richiesta:

Anagrafe (cert. anagrafici/C.I.E. autentiche copie/firme) 0698889240

Anagrafe (variazioni anagrafiche, residenza, etc) 0698889215

Stato Civile (certificati e pratiche di stato civile) 0698889282