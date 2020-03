Attività di prevenzione Covid-19 al Comune di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Attività di prevenzione Covid-19: al Comune di Anzio uffici aperti al pubblico, con ingresso contingentato per evitare assembramenti

L’Amministrazione Comunale di Anzio conferma l’apertura al pubblico di tutti gli Uffici, con l’erogazione dei consueti servizi alla cittadinanza. Per evitare assembramenti, come attività di prevenzione per la problematica Covid-19, con immediata esecutività, i Responsabili delle Strutture, site all’interno degli edifici comunali, coordineranno gli accessi contingentati, secondo le linee guida emanate dal datore di lavoro aziendale, a tutela dei dipendenti pubblici e dei cittadini stessi.

Il personale di guardiania provvederà alla gestione dei flussi degli utenti. Al fine di evitare disguidi, i cittadini saranno invitati ad attendere il loro turno fuori dalla struttura.

Qualunque ulteriore necessità potrà essere rappresentata ai Responsabili degli Uffici, che provvederanno a ridurre quanto più possibile i disagi al pubblico ed a fornire eventuali informazioni utili.