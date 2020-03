Anzio-Nettuno, Coisp: situazione del commissariato di polizia con carenza di poliziotti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ANZIO-NETTUNO: SITUAZIONE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA NON PIU’ SOSTENIBILE. IL COISP DENUNCIA

Carenza di poliziotti, carenza di mezzi, mole di lavoro sempre maggiore, criminalità diffusa in aumento. Sono queste – le ormai non più sostenibili – criticità del Commissariato di P.S. di “Anzio-Nettuno”. Come organizzazione sindacale della Polizia di Stato, il COISP, reputiamo necessario un urgente intervento del Questore di Roma, Dr. Carmine Esposito, già in precedenza sollecitato in merito alle questioni di questo ufficio distaccato della Questura di Roma. Le specificità di un ufficio di Polizia distaccato come il Commissariato di Anzio-Nettuno, che copre un vasto territorio con una popolazione di una media città italiana, possono e devono essere affrontate in maniera diversa.

Il COISP chiede al Questore più uomini e più mezzi.