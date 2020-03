COVID-19: positiva una 90enne di Ardea - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ardea, COVID-19, positiva una 90enne di Ardea. Si registra oggi un caso d’infezione rilevato presso la clinica S. Anna di Pomezia. Il fatto ci è stato comunicato direttamente dall’ASL di Roma 6, che si è immediatamente attivata per circoscrivere il caso e identificare le persone che sono state in contatto con l’anziana signora. Comunicheremo ulteriori notizie non appena ne avremo conoscenza. Si raccomanda alla cittadinanza di mantenere un comportamento conforme a quanto comunicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto emesso ieri 4 Marzo 2020.