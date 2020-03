Anzio, Ospedali Riuniti: Attive da sabato le tende per l’emergenza Coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anche gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, si sono adattati alle nuove linee guida della Regione Lazio, sull’emergenza Coronavirus. Questa mattina nel parcheggio del Pronto Soccorso, sono state installate due tende della protezione civile che saranno attive da sabato. All’interno ci saranno degli infermieri, che praticheranno dei tamponi ai casi sospetti di Coronavirus, che verranno inviati presso l’ospedale Spallanzani, come previsto dal protocollo sanitario. È importante ricordare agli utenti del presidio ospedaliero, che la procedura di emergenza sanitaria prevede di chiamare il numero verde 800.118.800, il 1500, il 112 ed il 118, ma soprattutto di non recarsi in ospedale se non in caso di chiara necessità, per evitare che la trasmissione del Virus si possa diffondere sul territorio.

Foto Filomena Retrosi