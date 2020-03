Zodiaco, De Angelis scrive al Prefetto di Roma: "Urgono azioni concrete finalizzate a tutelare i cittadini residenti" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Problematiche di sicurezza al Quartiere Zodiaco – Lavinio Stazione.zod

“In riferimento alla Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rappresenta l’urgenza di intraprendere ogni iniziativa utile, a tutela della sicurezza dei residenti al Quartiere Zodiaco – Lavinio Stazione, anche in questi giorni al centro di gravi fatti di cronaca. Si fa, pertanto, cortese richiesta di attivare azioni concrete, con la piena collaborazione dell’Amministrazione scrivente, finalizzate a tutelare i cittadini residenti, ormai esasperati a causa della continua esposizione a fatti pregiudizievoli per la pubblica incolumità”.

E’ parte della nota urgente inviata dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, al Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, in riferimento alle problematiche di sicurezza pubblica al Quartiere di Zodiaco ed a Lavinio Stazione.