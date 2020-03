Nettuno, open day Kitesurf - WindSurf - Sup - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Domenica 15 marzo 2020, presso lo stabilimento balneare “IL SALUS” a Nettuno, si terrà la prima giornata dell’Open Day KiteSurf – WindSurf – Sup organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica KitePoint, una delle scuola più attive del litorale a sud di Roma appartenente alla federazione italiana vela. Sarà una giornata di promozione dello sport, in particolare di questi watersports ormai diventati popolari sui nostri litorali e che vediamo praticare da centinaia di persone durante le giornate di vento e perturbazione.Infatti, grazie al lavoro svolto negli anni dalla nostra associazione Nettuno ed Anzio sono diventate mete famose a livello nazionale per la pratica di queste discipline e negli anni lo saranno sempre di più, anche grazie alla conformazione delle nostre coste.Gli istruttori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Kitepoint saranno a disposizione dei cittadini di Nettuno e di tutte le persone vorranno aderire a questa iniziativa per promuovere il KiteSurf, il WindSurf e il Sup. Durante la giornata gli istruttori federali KP oltre alle tecniche sportive sfrutteranno questa BUONA OCCASIONE per trasmettere anche l’amore e il rispetto per il mare e per i nostri litorali.Vi aspettiamo numerosi a questo evento promozionale e totalmente gratuito.

Programma della giornataOre 11:00 Ritrovo con i partecipanti alle lezioniOre 11:30 – ore 12:30 lezioni dimostrativeOre 13:00 – ore 14:30 pausa pranzo presso il chiosco Bar dello stabilimento Salus. Ore 15:00 Ritrovo con i partecipanti alle lezioni dimostrativeOre 15:30 – ore 16:30 lezioni dimostrative Ore 17:00 Aperitivo presso il chiosco Bar dello stabilimento Salus