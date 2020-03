Coronavirus: Ok definitivo da Senato a decreto legislativo emergenza sanitaria - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Coronavirus: ok definitivo da Senato a dl emergenza sanitaria Voti favorevoli 234. Nessuno contrario Con 234 voti a favore, nessuno contrario e 5 astensioni il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto legge sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Non essendo state apportate modifiche al testo

trasmesso dalla Camera, il decreto è convertito in legge. Si tratta del primo provvedimento approvato dal governo per

contenere il contagio e in base al quale sono stati emanati i successivi decreti del Presidente del Consiglio con le misure

restrittive delle attività nei comuni interessati. Resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere

ordinanze. Il decreto dispone anche la possibilità di adottare misure per

il divieto di allontanamento e di accesso al comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni o iniziative di

qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione delle attività scolastiche e

universitarie; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; sospensione delle gite scolastiche; la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale; la chiusura delle attività commerciali esclusi gli esercizi per l’acquisto di beni di prima necessità; la chiusura o la limitazione dell’attività degli uffici pubblici.

(Aska News)