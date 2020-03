Anzio, M5S: “La maggioranza non ha alcun interesse per la Commissione Politiche Sociali“ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La maggioranza non ha alcun interesse per la Commissione Politiche Sociali. Questo è quanto posso affermare senza tema di essere smentita visto che sono ormai molti mesi e decine di commissioni convocate a cui la componente di maggioranza non garantisce il numero legale. Numero legale che viene garantito con la mia presenza, come membro di opposizione, per senso di responsabilità a cui non mi sottraggo vista l’importanza e la delicatezza dei temi trattati.

Ultima in ordine di tempo la convocazione di oggi 3 marzo, che vedeva all’ordine del giorno il regolamento sul Gioco d’azzardo patologico, in cui ancora una volta la presenza del movimento 5 stelle ha permesso di portare a termine questo importante regolamento. Evidentemente per alcuni membri di maggioranza i balletti di poltrone assessoriali o i cambi di casacca politici sono piu interessanti dei temi del disagio e della fragilità sociale. Se l’imbarazzante (per loro) situazione si dovesse ripetere, il M5S non darà piu la presenza per il numero legale qualsiasi sia il tema trattato. Fin dall’inizio ho trasfuso nella commissione politiche sociali impegno, studio e proposte, ma é ora che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Rita Pollastrini capogruppo M5S