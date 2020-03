L’editoriale del Direttore: IL FAR WEST TRA DIFETTO ED ECCESSO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Diciamo che non tutti i mali dovrebbero venire per nuocere. Ecco, faccio riferimento all’episodio terribile di Napoli su cui non ho nulla da aggiungere, se non che sarei felice se la macchina del tempo consentisse di recuperare la giovane vita di un quindicenne rapinatore, la serenità di un ventenne carabiniere e l’integrità del Pronto Soccorso, nell’Ospedale Vecchio Pellegrini, vieppiù importante per il riverberare da virus. Ma posto che l’utopica “Osteria del Tempo perso”, quella dei XXV della Campagna Romana, ineguagliabile compagnia di superlativi girovaghi artisti, si è dissolta dal 1930 con i suoi mitici frequentatori, da Pascarella a Ferrari, da Carlandi a Colemann, a Cambellotti, a Sartorio… e che non è possibile recuperare nemmeno la giovane vita di Mario Cerciello Rega, carabiniere, piuttosto che la libertà degli studenti americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, accusati di concorso in omicidio , vorrei fare con voi una riflessione. Dunque, il carabiniere in borghese, ma armato, a Napoli, si è difeso uccidendo un rapinatore con arma finta. Per contro il carabiniere in borghese, ma disarmato, a Roma, ha tentato di difendersi, rimanendo ucciso da una gragnuola di pugnalate vere. Ne consegue dunque che non è il carabiniere, né il malintenzionato a fare la differenza, ma l’arma. Pertanto, se Cerciello Rega fosse stato armato oggi probabilmente sarebbe tra noi, ma possibilmente in tribunale per lesioni procurate ai suoi aggressori. In definitiva, qui bisogna decidere se disarmare le guardie, nel dubbio di un potenziale eccesso di difesa, salvo la licenza non autorizzata, ma tutelata, di agire per i ladri. Ecco la ipotetica spiegazione del perché quella sera un carabiniere esperto come Cerciello era andato, come il collega, disarmato all’appuntamento con il destino. Ecco perché la nostra sicurezza è e rimarrà relativa, sin tanto ché perdurerà imponderabile ed insostenibile il peso della differenza tra difetto ed eccesso, di difesa naturalmente.