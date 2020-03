Anzio, scontro tra il consigliere di maggioranza di Italia Viva Marco Maranesi e Rocco Maugliani del Pd - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Continua la querelle tra la maggioranza di centrodestra di Anzio ed il Partito Democratico. Di seguito la nota del Segretario Provinciale del Partito democratico Rocco Maugliani e la risposta del consigliere Marco Maranesi appena tesserato in Italia Viva.

“Leggo che il sindaco di Anzio, dopo aver annunciato querele nei confronti dei giornalisti di Repubblica rei di aver fatto il proprio lavoro, oggi si preoccupa del Partito Democratico e di chi è rimasto al suo interno. Ogni scusa è buona dunque per non parlare di quello che succede all’interno dell’amministrazione comunale che fa acqua da tutte le parti, e per non dire parole di chiarezza su vicende che, ciclicamente, balzano agli onori della cronaca nazionale di cui ci siamo già occupati a più riprese in passato e sulle quali, è una promessa, torneremo molto presto. Nei prossimi giorni ad Anzio svolgeremo il congresso di circolo ed eleggeremo i nostri organismi dirigenti che saranno, come è ovvio, resi pubblici. Su una cosa mi sento sin da ora di rassicurare Candido De Angelis, o di disilluderlo: Qualunque Pd costruiremo ad Anzio sarà sempre un luogo ostile per questa giunta incapace che deve andare a casa!”

Rocco Maugliani Segretario Provinciale Pd

“Ho letto la nota di uno dei principali artefici del fallimento politico del Pd, lungo l’intero litorale romano. Maugliani ha perso ovunque e portato il partito democratico al minimo del minimo storico ad Anzio. Purtroppo ravviso nella sua nota toni minacciosi, che poco hanno di politica, che denunceremo nelle Sedi preposte. Sono vicino al nostro Sindaco, Candido De Angelis, con il quale abbiamo stravinto le ultime elezioni, per l’ennesimo vergognoso attacco subito e per le minacce da chi non riesce a rassegnarsi alla volontà popolare.”

Marco Maranesi

Consigliere Comunale di Anzio