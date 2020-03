Anzio, Renato Forcina in gara con la Lazio Kick Boxing - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sabato 29 febbraio all’Olimpico di Roma,prima della partita Lazio Bologna, è stata presentata per la seconda volta dal tecnico Mario Marcellini la Lazio kick boxing con esibizioni all’interno dello stadio, la ss Lazio è la polisportiva prima in Europa.

A Roma era presente nelle esibizioni il presidente della Neroniana Antium team Renato Forcina che è anche atleta del contatto pieno della Lazio Kick boxing e che disputerà a Ferrara la coppa europea Wku-wmac federazioni appartenenti all’ente Tafisa ente internazionale di sport che a sua volta è riconosciuta dal C. I. O. Comitato internazionale olimpionico. Renato ha già combattuto moltissime volte in questa disciplina mentre negli ultimi mesi invece lo avevamo visto nei combattimenti di MMA e Grappling, gare in cui ha riportato vittorie salendo entrambe le volte sul podio.

Non ci resta che fargli quindi un grandissimo in bocca al lupo per il prossimo mese di maggio per il combattimento di Kick boxing per rivedere di nuovo in alto il nome della nostra amata Anzio.