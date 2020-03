Anzio, la segnalazione dei lettori: Mastelli rotti e rifiuti sparsi dopo il ritiro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, dopo il ritiro dei rifiuti da parte della società addetta alla raccolta, sono molti i cittadini ad aver segnalato, mastelli danneggiati e l’immondizia sparsa nelle immediate vicinanze. I contenitori sono in parte rotti e si chiedono se sono trasportati in maniera adatta durante il ritiro. In merito a questo ci è stato riferito, da alcuni addetti ai lavori che i cittadini devono segnalare all’ufficio ambiente, il mezzo e l’orario in cui si riscontrano queste problematiche e inviare inoltre una mail per la sostituzione dei mastelli. Anche noi, da alcuni giorni abbiamo provato a contattare l’ufficio per avere informazioni di carattere ambientale sul territorio, ma purtroppo senza esito.