Anzio, Giannino (Pd): “Si ritiri la concessione alla piscina comunale” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Le anomalie legate all’affidamento della gestione della piscina comunale non sono ancora finite. Dopo un inizio alquanto movimentato che ha visto la società sportiva ASD Latina Pallanuoto partecipare (sempre da sola) a ben due gare per l’affidamento della gestione della concessione con formula del partenariato pubblico, privato, abbiamo notato tanti punti a dir poco singolari. Un progetto iniziale assente che poi magicamente viene redatto da alcuni noti progettisti di regime. La chiusura dell’impianto natatorio per motivi igienico sanitario. Un sindaco che non pubblica ordinanza di chiusura, benche’ sollecitato a farlo dalla Asl rm6, commettendo abuso di ufficio a discapito della salute dei cittadini per giungere ad oggi al non rispetto del contratto di concessione. All art. 4 del su citato contratto leggiamo che il canone annuo di concessione e’ di 17.835 euro da corrispondere anticipatamente, ed in un unica soluzione al Comune di Anzio entro il 31 Gennaio di ogni anno. Trascorsi 30 giorni, da tale data, saranno applicati interessi, e trascorsi 60 giorni potrà essere revocata la concessione. Bene ad oggi nemmeno un euro e stato versato dalla società di Latina Pallanuoto. Abbiamo appreso, con grande stupore, che nel frattempo quel pagamento, senza alcuna giustificazione formale è stato prorogato al 30 giugno 2020 con disposizione del dirigente al Patrimonio dr. Luigi D Aprano. E, mentre la Amministrazione da la caccia ai cittadini, inviando cartelle pazze, pagamenti doppi, ancora una volta si prediligono “privati a cui si cedono pezzi pubblici del paese.” Porto Docet”. E’ chiaro, anche all occhio più miope del cittadino più sprovveduto che il danno erariale e’ eclatante. Strana la recidiva del sindaco gia’ condannato dalla Corte dei Conti su denuncia dall’allora consigliere Paride Tulli, che oggi lo stesso sindaco elogia per non aver preso la tessera PD. Attenzione dunque, mentre la storia si ripete potrebbe ripetersi anche la denuncia. Percio’ umilmente chiediamo al sindaco di mettere in mora la società sportiva Latina pallanuoto per mancato pagamento, oppure revochi la concessione. Lina Giannino PD