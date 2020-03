A Pomezia, si è registrato un caso di Coronavirus. Per il momento il liceo Pascal è stato chiuso in via precauzionale. Dalle prime informazioni, il papà di uno studente della scuola è risultato positivo al test del Covid-19. L’uomo é un poliziotto che lavora a Spinaceto, risultato positivo stanotte. Il sindaco Adriano Zuccalà, la Prefettura e l’Asl stanno avviando tutte le procedure del caso.

A breve ulteriori aggiornamenti.