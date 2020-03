Carnevale all’insegna del divertimento per i bambini dell’I.C di via della Tecnica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il 20 febbraio govedì grasso, è stata una bella giornata, all’insegna del divertimento, per i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di via della Tecnica. Accompagnati dalle loro insegnanti, infatti, hanno potuto passeggiare per le vie cittadine soffermandosi a curiosare per le strade, a sbirciare davanti alle vetrine dei negozi, a godersi gli spazi assolati della piazza principale dove si sono divertiti a tirare coriandoli e stelle filanti tra entusiasmo e gridolini di gioia. Bellissima esperienza la sosta all’esercizio commerciale situato in piazza San Benedetto da Norcia; per i bambini è stata una buona occasione per gustare, in compagnia, le delizie del carnevale: su tavoli accuratamente apparecchiati c’è stato un susseguirsi di vassoi con ottimi dolci che hanno fatto brillare i loro occhi e godere il loro palato. Lo stare insieme fuori dalla scuola, l’ambiente caldo e accogliente, la bontà del cibo, ma soprattutto la generosità e la disponibilità dei gestori, hanno consentito ai piccoli alunni, di trascorrere momenti gioiosi, in una giornata diversa, speciale e gratificante. Il corpo docente ringrazia il D. S. che ha permesso di vivere questa bella esperienza, un grazie di cuore ai proprietari del locale per aver accolto serenamente, nei propri locali, tanti piccoli bimbi, ma soprattutto grazie agli stessi alunni che per la loro compostezza e buona educazione sono riusciti a stupire insegnanti, clienti e passanti.