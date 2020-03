Anzio, salvapedoni su Via Guglielmo Marconi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina su via Guglielmo Marconi, il buongiorno è arrivato dal rumore delle trivelle e dagli operai della ditta preposta, che hanno iniziato ad installare i salvapedoni. Finalmente le mamme che accompagnano i loro bambini a scuola, non sono più costrette a mettere in pericolo i loro figli, passando sulla corsia riservata alle macchine, essendo lo spazio riservato ai pedoni sempre occupato dalle autovetture parcheggiate. I salvapedoni furono richiesti dai commercianti di Anzio Colonia all’amministrazione comunale, diversi mesi fa’, in quanto loro stessi erano impossibilitati ad aprire le loro attività per il parcheggio selvaggio delle automobili, proprio a ridosso dei loro negozi.

Associazione Antium MMXIX