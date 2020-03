Anzio, botta e risposta tra il Sindaco ed il Pd. De Angelis: “Porte aperte per la Marracino” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, continua il dibattito politico, tra il Partito Democratico e il Sindaco di Anzio a colpi di comunicati stampa.

Il Pd di Anzio: “Il Sindaco di Anzio, sempre più confuso: dopo aver fatto ammenda sul caos legato alla assurda crisi politica e alle Deleghe Assessorili rimaste invariate salvo che per la ‘promozione’ a Ranucci si prodiga come novello meteorologo invitando tutti a venire ad Anzio perché c’è il sole. Che va benissimo ma il sindaco dopo aver invitato la gente a venire al mare deve tutelare i cittadini e non si può permette di disertare riunioni istituzionali con i Sindaci della Provincia di Roma, il Prefetto e le ASL dove apprendere le giuste procedure in caso di emergenza. Ci piacerebbe poi capire vista la questione Italia viva se la maggioranza perderà pezzi con Maranesi oppure se li acquista viste le recenti cene ‘di maggioranza’. Il Sindaco di Anzio sembra sempre meno connesso con i problemi della città e mette in atto decisioni assurde come querelare la stampa nazionale. Il Partito Democratico di Anzio non resta in silenzio davanti allo spettacolo indecoroso a cui sta assistendo la popolazione tutta, convinti che gli equilibrismi messi in atto, siano testimonianza di chi non vuole mollare la propria poltrona, non ci resta che fare appello alle forze sane della città affinché, prendendo atto del danno che tutta Anzio sta subendo, stacchino la spina agli interessi personali rimettendo al centro il bene comune.”

La replica del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Chi è il Pd ad Anzio? Non è rimasto più nessuno, commissariati da Nettuno. Anzio cantiere a cielo aperto, altri sette milioni di euro di investimenti in arrivo su strade, condotte, scuole ed illuminazione” “Chi è ad Anzio il Partito Democratico? L’ultimo candidato Sindaco, che ha portato il partito al minimo storico ed alla percentuale più bassa in Italia, ha abbandonato il Consiglio Comunale ed i pochi elettori che avevano votato per lui. Il Capogruppo Anna Marracino, che fin troppo ha resistito, ha aderito ad Italia Viva ed ha comunque presentato progetti ed iniziative utili ai cittadini. Il giovane Segretario si è dimesso da tempo. L’esperto Paride Tulli, che aveva comunque portato il Pd al migliore risultato dal 1998 ad oggi, si è giustamente tirato fuori ed ha rifiutato di tornare a militare nel partito. Per coprire la guida della segreteria, fatto unico nella storia di Anzio, sono stati costretti a nominare un commissario da Nettuno, sconfitto in tutte le tornate elettorali. Il calendario, per loro, è fermo al 1997 ed ai quattordici Consiglieri Comunali che una volta esprimevano, con la leadership di Renzo Mastracci. Non avendo più figure di riferimento, in Consiglio Comunale, nella società civile e nell’associazionismo, sono costretti a firmarsi il Pd di Anzio, commissariati da Nettuno aggiungo io!”.Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ha replicato al comunicato stampa diffuso dal Pd. “In due anni di Amministrazione, – prosegue il Sindaco De Angelis – dal Pd non è arrivata una sola proposta per la Città. Sono preoccupati per la maggioranza? Maranesi, proprio ieri, ha ribadito ufficialmente di essere parte di questa maggioranza. Per Italia Viva e per il Consigliere Marracino che, al contrario di altri, ha sempre studiato gli atti amministrativi, il bilancio e la situazione della Capo d’Anzio, distinguendosi per un’opposizione costruttiva, le porte sono sempre aperte. Le deleghe degli Assessori, invece, sono prerogativa esclusiva del Sindaco e non spetta al Pd, sonoramente sconfitto, decidere la Giunta. Rispetto al Coronavirus che, con gli irresponsabili del Pd al Governo del Paese, dovrebbe costare all’Italia 50 miliardi di euro, – dichiara il Sindaco De Angelis – mi sarei aspettato almeno il silenzio, anche in rispetto dell’Assessore regionale alla Sanità D’Amato e del Presidente Zingaretti, che sono gli unici, insieme allo Stato, a poter dare direttive ai Comuni”. “In questi giorni – afferma il Sindaco – la Città di Anzio è un cantiere a cielo aperto ed altri interventi, per oltre 7 milioni di euro, saranno avviati sin dai prossimi giorni. Strade, condotte, arredo urbano, scuole, illuminazione, piste ciclabili, insieme all’attenzione massima ai ceti sociali più deboli della popolazione, sono al centro della nostra azione amministrativa”.