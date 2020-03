Nettuno, il 12 marzo convegno: “Educare alle differenze di Genere” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al via a Nettuno il 12 marzo 2020 il convegno che fa la differenza. Con il Patrocinio del comune di Nettuno e l’assessorato alla cultura, il 12 marzo alle 16.30 presso la Sala Consilare si terrà il convegno “Educare alle differenze di Genere” L’intento è quello di tessere un filo per costruire una rete e fare il punto della situazione. Si parlerà di violenza di genere, di cosa si è fatto fino ad oggi e di cosa si può fare.

Si cercherà di far luce su come si può, attraverso un lavoro di rete tra associazioni, arrivare a risultati migliorativi per fornire soluzioni su questa problematica in modo da creare una collaborazione sinergica per il contrasto agli stereotipi di genere.

Interventi Istituzionali:

Alessandro Coppola

Sindaco Comune di Nettuno

Camilla Ludovisi

Assessore alla cultura

Marco Roda

Assessore alla sicurezza

Modera

Antonella Rizzo

Giornalista-scrittrice

Intervengono:

Margherita Camarda

Dirigente area cultura

Anna Silvia Angelini

Presidente AIDE Nettuno

Marina Baldi

Criminologa e biologa forense

Eleonora Nocito

Avvocato, criminologa

Alessandra Conti

Counselor

Carla Centioni

Responsabile Centro antiviolenza

Paola Capoleva

Dirigente assistente sociale Asl roma 6

Rita Dal Piaz

Direttore f.f. UOC P.S.

Ospedali riuniti Anzio-Nettuno

Nello Vaudi

Istruttore di Difesa Personale

Letture tratte dal libro

“La Violenza Declinata”

a cura di:

Maresa Minati e Arianna Cupolo.

Per l’occasione verranno esposte le opere della pittrice Simona Battistelli.