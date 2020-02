Nettuno, l’ultimo saluto ad Andrea Flamini, morto per cause ancora da chiarire - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella notte di martedì è deceduto presso gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno Andrea Flamini. L’uomo era un noto imprenditore di Nettuno, nel settore florivivaistico ed aveva 40 anni. La morte è avvenuta a seguito di un malore improvviso nel Pronto Soccorso dell’ospedale. Data la giovane età e le cause del decesso che ad oggi sono ancora da chiarire, sul corpo è stata effettuata un’autopsia all’istituto di Medicina Legale di Roma. Nel frattempo sono numerosi i post Fb di amici e parenti di vicinanza e rammarico per la sua famiglia. Come sono numerosi i post che chiedono come sia potuto accadere e che cosa sia successo quella notte in ospedale. I cittadini sconvolti di questa scomparsa improvvisa, hanno riempito il santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nettuno per porgere un ultimo saluto a questo giovane morto prematuramente. Andrea lascia la sua famiglia, una moglie ed un figlio. La redazione dell’Eco del Litorale, porge le più sentite condoglianze.

Foto Americo Salvatori