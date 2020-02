Anzio, in via Nettunense in prossimità di Lavinio, sei camion hanno scaricato un ingente quantitativo di materiale per il rifacimento delle strade. A quanto ci viene riferito potrebbe trattarsi di fresato d’asfalto, classificato come rifiuto speciale. Una sostanza di cui solitamente il detentore si disfa o ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, mentre da più di una settimana ne viene segnalata la presenza da alcuni cittadini preoccupati vicino alle abitazioni.