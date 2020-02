Traffico sospeso Linea Roma-Nettuno. Vigili del fuoco in azione - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Traffico sospeso sulla Linea Roma-Nettuno, fra Nettuno e Campo di Carne. Nella mattinata di oggi venerdì 28 febbraio è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco a Nettuno, le cause per il momento non sono chiare. Dalle prime indiscrezioni una cabina con dei cavi elettrici sarebbe andata a fuoco alla Stazione di Nettuno. Attivato, il servizio sostitutivo con un autobus fra Nettuno e Campo di Carne.

Le Corse Cancellate

Regionale 12151 Roma Termini (5:06) – Nettuno (6:20)

Regionale 12157 Roma Termini (6:40) – Nettuno (7:57)

Regionale 12162 Nettuno (7:28) – Roma Termini (8:48)

Corse parzialmente cancellate: