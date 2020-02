La Scuola Primaria EX-ANMIL festeggia il Carnevale con gioia, dinamismo e…cultura ecologica! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il giorno 20 febbraio 2020, rispondendo all’invito dell’ENTE LOCALE, la scuola Primaria Ex-Anmil ha partecipato con tutte le sue classi alla sfilata di carnevale con appuntamento in Piazza Lavinia. Il tema proposto dal Comune di Anzio si può riassumere in: Il Musical nel rispetto delle norme Ecologiche. Le docenti, il cui Istituto Comprensivo ormai da molti anni propone certificazione di lingua straniera “Cambridge”, hanno pensato di far vivere l’emozione del celebre “CATS” (tratto dall’opera di T.S. Elliot “OLD POSSUM’S BOOK OF PRATICAL CATS”) ai loro alunni. Ovviamente, prima di arrivare alla realizzazione dei costumi, le insegnanti di lingua straniera, in attività trasversali con le altre discipline (italiano, musica, immagine) ,hanno illustrato i contenuti e la storia di questo strepitoso musical che proprio il giorno della sfilata approdava nelle sale cinematografiche come film musicale. Il percorso didattico si è avvalso di trailers , di ascolto di alcuni brani storici quali “Memory” (scritto da Andrew Lloyd Webber e inciso nel 1981) e di osservazione , con relativi disegni, dei costumi dei personaggi. Grizabella è uno dei personaggi principali che appare in Cats. La sua storia è preziosa perché rappresenta il diverso, e come nella realtà spesso accade, il gruppo non accetta la sua diversità, la giudica, la esclude. Sulle note struggenti di “Memory”, Grizabella lascia che la sua sofferenza e la solitudine parlino per lei: un appello emotivo, un ultimo disperato tentativo di essere compresa ed accettata. Questo è il tratto della storia che ha maggiormente colpito soprattutto le classi dei più grandi , quarta e quinta, che spesso si trovano a riflettere sulla discriminazione e sul bullismo. Ma questi gatti “antropomorfizzati” dovevano non solo raccontare storie col solo uso dell’immagine, ma anche dimostrare che, pure abiti impegnativi e coinvolgenti come quelli usati nel musical scelto, potevano essere realizzati con un minimo dispendio economico e nel pieno rispetto della Natura. Ecco dunque l’idea delle insegnanti della scuola Ex Anmil : utilizzare le buste nere della spazzature ( non più tollerate per raccogliere semplice spazzatura, ma ancora presenti in scorta in tante case) e ritagli di pelliccia ecologica, proveniente anche da colli di giacche dismesse o da coperte lise dal tempo. Mamme a lavoro: Fatta la scelta, le docenti del plesso con la collaborazione di gruppi di genitori , delle varie classi, si sono prodigati nel tagliare, cucire, incollare , dipingere…il plesso , per diversi giorni è diventato un laboratorio creativo con una forte valenza di aggregazione anche tra le famiglie ( tutto ciò senza mai trascurare la didattica). L’emozione è stata tanta al momento della passeggiata per Lungomare Enea per arrivare in Piazza Lavinia: tra scatti di fotografi improvvisati, miagolii più o meno discreti di circa 110 gattini di diversi colori e dalle andature MOLTO feline, c’erano anche le docenti delle classi che, si sono messe in gioco impersonando “cartelloni pubblicitari” del musical, ma…rigorosamente con la testa da gatto! Poi la sfilata davanti alla giuria… L’assessore Nolfi e l’assessore Salsedo affiancavano i giurati che osservavano estasiati questa distesa di gatti: gli alunni erano emozionati e molto presi dal personaggio che stavano interpretando…Ma la manifestazione è arrivata all’apice al momento della premiazione: “LA SCUOLA PRIMARIA EX ANMIL RICEVE IL PRIMO PREMIO PER LA MASCHERA PIU’ ECOLOGICA! E qui L’esplosione di gioia di alunni, docenti e genitori che tanto tempo hanno investito nel progetto e che credono fermamente in una didattica di qualità, ma vivace , diversificata ed inclusiva. Alcune docenti festeggiano il premio con la Dirigente Scolastica dell’I.C. Anzio 3° , Dott.ssa Maria Teresa D’Orso