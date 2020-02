Colombo servizi: assistenza risarcimento amianto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Colombo Servizi è una società che offre tutela legale per ottenere risarcimento amianto, rendita INAIL e domanda riconoscimento vittime del dovere.

Rischio amianto

L’amianto è anche detto asbesto e in Italia gli abbiamo dichiarato guerra dal 1992, anno in cui è stato messo al bando con la legge 257 del 1992. La legge amianto è stata sicuramente una svolta per tutelare le generazioni future.

Una tutela non estendibile ai migliaia di lavoratori che hanno lavorato a contatto con l’asbesto durante tutto il periodo antecedente alla legge amianto. Proprio a causa di ciò sono moltissimi gli uomini e le donne che attualmente hanno contratto patologie asbesto correlate.

Malattie amianto e risarcimento amianto

L’esposizione ad amianto, provoca l’infiammazione dei tessuti e innesta il meccanismo della cancerogenesi, dando origine al tumore. La trasmissione per via linfatica delle minuscole fibre di asbesto causa patolgie invalidanti e tumori che si estendono in diversi organi. Però in genere, gli organi più coinvolti sono quelli dell’apparato respiratorio.

In Italia, i tumori da amianto sono riconosciuti ed indennizzati dall’INAIL. Quindi le amianto malattie sono divise in 3 liste malattie professionali:

Lista I:

Lista II:

Lista III:

tumore all’esofago

Tutela legale gratuita vittime amianto

La Colombo servizi offre tutela legale e assistenza medica per le vittime dell’amianto e di altri cancerogeni.

Attraverso l’assistenza medica è possibile ottenere la sorveglianza sanitaria. Ovvero i controlli periodici cui vanno sottoposti gli esposti ad amianto. In particolare i lavoratori che ne sono rimasti lungamente esposti a concentrazioni elevatissime.

In questo modo è possibile ottenere la diagnosi precoce di eventuali malattie da amianto. Quindi, poter beneficiare di terapie e cure tempestive e migliori, con maggiori chance di guarigione e sopravvivenza.

L’assistenza legale prevede la tutela previdenziale e risarcitoria degli esposti, per ottenere il riconoscimento di tutti i diritti e benefici e il risarcimento amianto dei danni, sia in favore della vittima primaria che dei suoi famigliari in caso di decesso.

Secondo la giurisprudenza italiana, tutti i danni causati dall’esposizione ad amianto vanno risarciti. Per questo la Colombo Servizi è a disposizione di tutte le vittime per ottenere il risarcimento amianto.

Le vittime amianto hanno inoltre diritto alla rendita INAIL (o indennizzo INAIL), alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ai benefici contributivi specifici per gli esposti e al prepensionamento.

Assistenza per domanda riconoscimento vittime del dovere

Il personale civile e militare delle Forze Armate e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che hanno contratto invalidità durante le attività di servizio come per esempio missioni estere e in particolari condizioni ambientali hanno diritto al riconoscimento di vittime del dovere.

Il personale civile e militare delle Forze Armate e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza vittima di esposizione amianto e/o a cancerogeni nello svolgimento di attività e missioni ha diritto al riconoscimento di Vittima Dovere e quindi ai relativi benefici:

Speciale elargizione (€200.000 una tantum)

Assegno mensile vitalizio (€500,00 mensili)

Speciale assegno vitalizio (€1.033,00 mensili)

Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;

Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;

Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;

Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;

Borse di studio vittime del dovere esenti da imposizione fiscale;

Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;

Assistenza psicologica a carico dello Stato;

Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;

Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Perequazione con i benefici previsti per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Contatta la Colombo Servizi

Chiedere assistenza alla Colombo Servizi per ottenere il risarcimneto amianto è semplicissimo. Basta dare un’occhiata al sito ufficiale della società e chiedere una consulenza gratuita nell’apposita sezione.