Anzio, Rifondazione Comunista: Il comitato della Vignarola stia più attento a ciò che legge - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dato che non lo abbiamo mai scritto, ci sorprende sapere che il comitato per la Vignarola abbia: «letto a mezzo stampa un articolo che sostiene che i tempi per la legge sulla Vignarola sarebbero scaduti e che quindi in Regione non esisterebbe nessuna proposta.» Invitiamo il Comitato a rileggere con calma il nostro comunicato stampa. Non abbiamo mai parlato di tempi scaduti per la legge e non abbiamo mai affermato che non esiste una proposta di legge in attesa di essere discussa. Abbiamo solo constatato che ad oggi la Commissione non ha avuto ancora modo di occuparsene. La proposta di legge è rimasta lettera morta, nel senso appena specificato, la Commissione ancora non l’ha presa in considerazione. Il comitato prosegue: «La relazione della commissione che deve poi essere discussa in consiglio ad oggi non esiste semplicemente perché la proposta ancora non è stata discussa in commissione.» Nel nostro comunicato non si fa alcun cenno ad una relazione che non esiste, ma solo al fatto che la Commissione non ha avuto ancora il tempo di occuparsi della proposta di legge, quindi ribadire, come fa il Comitato che «la proposta ancora non è stata discussa in commissione» non fa che sfondare una porta aperta sulla quale noi abbiamo richiamato l’attenzione. Il Comitato ci ricorda, per fare chiarezza ed evitare confusioni, così afferma, che l’iter di approvazione della legge sarà abbastanza lungo e che «scavalcare la commissione per accelerare i tempi significherebbe arrivare con tutta probabilità ad una bocciatura della proposta». Il comitato e le altre forze politiche e sociali che insieme a noi sostengono questa proposta di legge, sanno che l’iter potrebbe essere accelerato, come da noi mostrato sulla base dei regolamenti consiliari della Regione Lazio sul precedente comunicato, ma ritiene che tale percorso accelerato sia meglio da scartare perché si arriverebbe «con tutta probabilità ad una bocciatura della proposta». Apprezziamo le doti previsionali del Comitato, la sua capacità di leggere il futuro. Ma noi facciamo notare che la maggioranza che sostiene Zingaretti dispone di 24 consiglieri e che il Movimento Cinque Stelle ne ha 10 (34 su 50). Sarebbe curioso che maggioranza e Movimento Cinque Stelle respingessero la proposta di legge ambientalista solo perché non è stata preventivamente discussa in Commissione. Si assumerebbero tale responsabilità politica per capricci di burocrazia, per altro giuridicamente non fondati? E che allora sia così, non dobbiamo smascherare, forse coloro, che predicano bene e razzolano male? Le cose non stanno come le racconta il Comitato. Quest’ultimo si è focalizzato su degli aspetti del nostro comunicato distorcendone la lettura, attribuendoci affermazioni, che leggendo nero su bianco, non possono letteralmente dedursi. Invece il Comitato ha taciuto sugli aspetti qualificanti del nostro comunicato. Anche a voler a malincuore accettare l’idea del Comitato che non è consigliabile accelerare l’iter della proposta di legge, rimane il fatto che è rimasto del tutto silente sul nostro invito che recitava: «Invitiamo pertanto LEU, il Comitato della Vignarola, i cittadini e le associazioni ad un incontro pubblico per fare il punto sulla questione, ed organizzare un movimento di popolo volto a sostenere l’iniziativa legislativa del Consigliere Ognibene». Il comitato non risponde su tale aspetto, ma si limita a indicarci il link, dove la proposta di legge risulta essere «assolutamente i piedi ed in attesa di essere discussa.» Forse il Comitato vuole dormire sugli allori e attendere pazientemente che la legge faccia il suo corso? Noi vorremmo informare la cittadinanza che senza un’azione dal bassoche si faccia sentire sotto le finestre della Regione, la proposta rimarrà proposta. Come mostrato, non abbiamo scritto che la proposta di legge è scaduta, non abbiamo fatto cenno ad una fantomatica relazione. Abbiamo avvertito che i tempi tecnici per l’esame in Commissione sono esauriti, che il consigliere Ognibene ha la possibilità pratica di accelerare i tempi di discussione in Aula, abbiamo invitato tutti a fare il punto sulla situazione e soprattutto a organizzare un movimento che sia di sostegno e che dia forza all’azione del consigliere Ognibene. Il tempo è ora!

Ufficio stampa e comunicazione

PRC-FdS “E. Che Guevara