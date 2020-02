Anzio, una donna è salva grazie all’intervento di un medico del Pronto Soccorso - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mi chiamo Roberta Mazza, ho un piccolo negozio di parrucchiera ad Anzio piazza Dante Zemini, ho solo 32 ANNI e 5 bellissimi bambini. Vorrei portare alla luce un fatto molto positivo accaduto al Pronto Soccorso di Anzio, una nota positiva al contrario di tutto quello che si sente. Ebbene sì il 18 febbraio non mi sento molto bene, mi sento il viso strano, decido con mio marito e la dottoressa di base di fare un piccolo controllo al pronto soccorso di Anzio, li vengo fatta entrare prendendo le misurazioni dei controlli base e mi mandano dal Dott. GIORGIO DI ROCCO. Al termine della visita mi dice che sicuramente era una cosa passeggera, ma non convinto e molto scrupoloso mi effettua una TAC anzi 2 una normale e una con mezzo di contrasto. Ebbene questa sua scrupolosità mi ha letteralmente salvato la vita. Un ictus mi stavo colpendo. Vengo portata immediatamente portata nella sala rossa e sottoposta alla trombolisi, una terapia d’urto istantanea per cercare di far sciogliere i coaguli in contemporanea telefonica con la Unite Stroke del San Camillo (dove poi mi hanno trasferito in seguito). Con la sua prontezza e il suo intuito mi ha evitato non solo la morte ma anche con la sua velocità d’intervento tutti i disagi quali paresi e conseguenze che un ictus può portare. Per questi motivi vorrei ringraziarlo pubblicamente. “Caro dott. Giorgio Di Rocco se non ci fossi stato tu, li ad aiutarmi non so se sarei qui a scriverti.ti ringrazio infinitamente da parte di mio marito e soprattutto dei miei figli che potranno crescere insieme a me ancora per un bel po di tempo”