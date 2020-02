L’allegria del Carnevale invade la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Miglioramento” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La nostra scuola doveva partecipare alla sfilata di Carnevale organizzata dal nostro Comune, c’è grandissimo entusiasmo e moltissima collaborazione fra maestre e genitori, siamo tutti pronti a colorare la giornata di chiusura del Carnevale con i nostri bizzarri costumi fatti con materiali interamente riciclati: sacchi di plastica, bicchieri e piatti di plastica, bottiglie, tovaglioli, cannucce, ecc… Il tema è “Alice nel Paese delle Meraviglie” e ci catapultiamo nella nostra favola; i bambini di I e di II sono un meraviglioso esercito di carte da gioco, quelli di III, IV e V sono i divertentissimi personaggi della storia. Ma, proprio come le favole insegnano, può capitare qualcosa di imprevisto e la sfilata non si fa più… un po’ di tristezza e delusione ma poi ci ricordiamo che noi stavamo mettendo in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie”… e allora tutto è il contrario di tutto, la sfilata si trasforma in festa all’interno della scuola. Da fuori, noi mamme di passaggio lì davanti in attesa dell’ora d’uscita, possiamo ascoltare un continuo di risate, musica e gridolini entusiasti dei bambini. Ammiriamo il passaggio attraverso le vetrate di buffi e colorati personaggi… suona la campanella e maestre e bambini escono sfilando con i vestiti e con i cartelli che avevamo preparato. È veramente un momento bellissimo. Tutti pensiamo di essere a: “Miglioramento Wonderland”. Noi mamme degli alunni della scuola Miglioramento ringraziamo tutte le nostre insegnanti per questa giornata fantastica.