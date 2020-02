Iniziative di spessore per l’istituto Comprensivo Anzio 2 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Rivolgiamo nuovamente la nostra attenzione all’Istituto Comprensivo Anzio 2 per l’importanza che la scuola rivolge all’educazione morale, perché la pedagogia della scuola non si limiti a formare nei bambini solo “la competenza” e “l’autonomia della conoscenza” ma contribuisca anche a rafforzare il senso morale e la ricerca dei valori da condividere, promuovere un ambiente di vita permeato da senso di libertà di espressione”, proprio dedicando agli alunni esperienze di cultura che non abbiano confini. Il giorno 19 febbraio gli alunni della 4A, 4B, 5A, 5B del plesso “Sacida” sono stati ricevuti in Udienza da Sua Santità Papa Francesco. Un’iniziativa importante, di crescita interiore e culturale per i giovani alunni della scuola, alla periferia di Anzio, un’eccellenza nel quartiere “Sacida”, valori importanti, quelli spiegati da Papa Francesco, con parole semplici, ad un pubblico multietnico. Una sala Paolo VI (Sala Nervi) gremita, migliaia di persone arrivate da tutto il mondo, la stanchezza del viaggio, dell’attesa, e poi l’ingresso di Papa Francesco in sala, si tramuta in vera emozione per i giovani alunni dell’I.C. Anzio 2. Sua Santità dà il benvenuto, “Cari Fratelli e Sorelle buongiorno”, Nella catechesi il Papa affronta la terza delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo: «Beati i miti perché avranno in eredità la terra» ……..La mitezza è conquista di tante cose. La mitezza è capace di vincere il cuore, salvare le amicizie e tanto altro, perché le persone si adirano ma poi si calmano, ci ripensano e tornano sui loro passi, e così si può ricostruire con la mitezza. La “terra” da conquistare con la mitezza è la salvezza di quel fratello di cui parla lo stesso Vangelo di Matteo: «Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello» (Mt 18,15). Non c’è terra più bella del cuore altrui, non c’è territorio più bello da guadagnare della pace ritrovata con un fratello. E quella è la terra da ereditare con la mitezza!(Tratto del discorso di Papa Francesco all’udienza del 19/02/2020) Poi rivolge un pensiero affettuoso ai giovani, agli anziani e agli ammalati. Questi giovani alunni, difronte a tanta grandezza umana e spirituale, hanno vissuto un’emozione che ha trasmesso loro serenità, l’amore per il prossimo, un’emozione che deve essere vissuta per essere compresa. L’ udienza volge al termine con la recita del Padre Nostro in Latino e la benedizione apostolica dei presenti. I bambini, salutano Sua Santità Papa Francesco, intonando la canzone “Con un cuore solo”.La scolaresca dell’I.C. Anzio 2 Plesso Sacida, ringrazia Monsignor Gianfranco Girotti per la preziosa disponibilità, che ha reso possibile questa magnifica esperienza, unica nel suo genere. Sempre il giorno 19 febbraio gli alunni dell’Istituto Comprensivo Anzio 2 plesso Acqua del Turco classe 3B secondaria sono stati in visita al Senato, hanno avuto il piacere di assistere dal vivo ad una seduta, mostrando interesse e attenzione. La visita rimane memoria storica negli annuali del Senato. Iniziative importanti per i due plessi dell’Istituto comprensivo Anzio 2; Una scuola al passo coi tempi, una dirigenza scolastica e un corpo docenti professionale e competente, che riesce a delineare nella quotidianità una vera “Buona Scuola”.

​​​​​​​Sonia Federico