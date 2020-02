Ardea, incidente tra un’auto ed una macchina dei Carabinieri di Anzio. La donna ed i due militari sono in ospedale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ardea, oggi alle 13 in viale San Lorenzo incrocio via Tirino, una donna italiana di 50 anni residente a Roma, ha avuto un incidente con una pattuglia dei carabinieri. La donna era alla guida di un’automobile Ford Fiesta e stava uscendo dall’intersezione di via Tirino per immettersi in viale San Lorenzo direzione Anzio, quando è entrata in collisione con la macchina dei carabinieri, che transitavano in viale San Lorenzo direzione Roma. A bordo del veicolo dei carabinieri della compagnia di Anzio vi erano due militari, uno di anni 50 ed l’altro il conducente di anni 40. Un carabiniere e la donna sono stati trasportati all’ospedale di Anzio, mentre l’altro carabiniere alla casa di cura Sant’Anna di Pomezia. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente che è al vaglio della polizia locale di Ardea.