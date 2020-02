Anzio, M5S: Ad Anzio si è persa la misura del ridicolo e del senso dei ruoli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È stata convocata la Commissione Ambiente con ordine del giorno: situazione Covid-19. Una Commissione politica che si riunisce a spese dei cittadini per parlare di un argomento di cui non ha alcuna competenza né in materia di salute né in materia di informazioni ai cittadini. È persino superfluo ripetere che l’unica persona ad avere l’autorità per informare la cittadinanza dell’evolversi della situazione è il Sindaco, il quale agisce in sinergia con la Prefettura ed è in contatto con le autorità sanitarie. Non si capisce quindi di che si dovrebbe parlare in questa Commissione, in questo caso inutile e potenzialmente dannosa.La stessa Commissione che doveva riunirsi questa settimana per discutere sul nuovo capitolato di appalto dei rifiuti e sulle emergenze rifiuti oramai quotidiane di questa città. Proprio oggi in Città Metropolitana il Prefetto ha riunito i Sindaci per fare il punto della situazione, ma sembrerebbe che il nostro Comune non è stato rappresentato da nessuno e di questo vorremmo avere conferma. Le direttive del Prefetto erano poco interessanti? Meglio riunire la Commissione ambiente?Non parteciperemo a questo inutile teatrino degli improvvisati esperti sanitari, chiediamo invece che l’unica fonte di informazione per i cittadini sia il Sindaco. Il gruppo consiliare M5S resta in ogni caso a disposizione per la diffusione dei messaggi ufficiali e delle raccomandazioni sanitarie provenienti dagli organi ufficiali, Ministero e Regione e Sindaco. La salute è una cosa seria la politica non scherzi su queste cose solo per darsi un tono o un ruolo non richiesto

Rita Pollastrini

Mariateresa Russo

Alessio Guain