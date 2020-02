Anzio, corso anti-truffa e protezione al Centro Ecumenico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In una società sempre più isolata e fragile, dove è molto complicato e difficoltoso ma non impossibile difendersi, le Acli Provinciali di Roma, la FAP (Federazione Anziani Pensionati) e l’Unione Sportiva Acli con il patrocinio e la collaborazione della Polizia di Stato forniscono, attraverso un percorso formativo di tre incontri, strumenti utili per evitare di essere raggirati e/o truffati. Il corso completamente gratuito e al termine del quale verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e un Manuale tascabile

si svolgerà nei giorni 11– 16 – 18 marzo dalle 16.00 alle 17.30 presso il Centro Ecumenico di Lavinio Parrocchia S.S. Anna e Gioacchino

in via di Valle Schioia, 157 Anzio

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi ai corsi contattare lo 06 57087025 o in alternativa dalle ore 17.00 alle 19.00 al 3342284421