Anzio, terribile maltrattamento su un cane. Collare talmente stretto da entrare nella carne - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A seguito di una segnalazione, le guardie zoofile OIPA Roma sono intervenute presso un’abitazione di Anzio (RM) dove hanno trovato un cane, una femmina meticcia, in gravissimo stato di deperimento, legata ad una catena lunga appena un metro e mezzo, senza cibo nè acqua, nessun riparo dalle intemperie, soltanto una vecchia valigia come giaciglio, in un’area interamente cosparsa di deiezioni. Inoltre il cane è stata trovata con un collare metallico talmente stretto da essersi conficcato nella carne viva intorno al collo, anche a causa di una lunga detenzione in quelle condizioni. Le guardie hanno quindi trasportato d’urgenza il cane, ribattezzata Nerina, presso una clinica veterinaria del posto dove è stata sedata per estrarre il collare. Sottoposta a terapia antibiotica, è ora in via di guarigione. In seguito, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL Roma 6, il cane è stato trasportato sotto sequestro penale presso il canile sanitario. Gli agenti zoofili dell’OIPA capitolina hanno denunciato il proprietario del cane all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali e gli hanno contestato anche numerose violazioni amministrative con sanzioni per 1500 euro.Una volta guarita, Nerina potrà essere data in affidamento. Per informazioni scrivere a roma@oipa.org o chiamare la sede dell’OIPA Roma al numero 06 93572502.

Per ulteriori informazioni:

Alessandra Ferrari

Ufficio stampa OIPA Italia

ufficiostampa@oipa.org