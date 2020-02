Nettuno, degrado a Sandalo. I bambini giocano in mezzo a montagne di rifiuti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riceviamo e pubblichiamo:

Dalle immagini è chiaramente visibile il degrado e la sporcizia che invadono il quartiere Sandalo di Ponente, in questi giorni si sente parlare di rischio epidemia, ma questa non vi sembra un’emergenza? A livello sanitario non sappiamo che tipo di impatto può avere sulla popolazione, mi chiedo se gli abitanti abusivi del condominio Rosalba abbiamo vaccini e regolarità sanitaria, oltre al pericolo che si corre, i bambini hanno accesso a questa area sequestrata senza alcuna protezione, sono presenti materiali altamente tossici oltre alla precarietà dello stabile stesso. Noi poveri cittadini continuiamo a sperare, ad aspettare, ma quanto ancora dobbiamo aspettare per vivere dignitosamente?

Confido nella divulgazione di queste poche righe, con la speranza che qualcuno possa davvero aiutarci e porre fine a questo incubo.

Una cittadina