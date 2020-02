Nettuno, 10mila in piazza per il Carnevale a Colori organizzato dalle sorelle Malizia ed il Comune - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Circa 10.000 presenze e 900 sfilanti in maschera per il lungomare di Nettuno. Si conclude in bellezza la sfilata spettacolo e parata organizzata dalla Ma Press Srls di Natascia e Romina Malizia in collaborazione con l’Assessorato al Turismo di Nettuno in occasione del vasto programma del “Carnevale a colori”, più di 900 sfilanti in maschera per un pubblico di circa 10mila presenze.

Ha vinto il primo premio l’Istituto comprensivo Nettuno 1 con il tema “Ecosistema e inquinamento” capitanato dalla professoressa Giuseppina Catanzani.

Classi e Plessi: Collodi sez. B, Calvino sez. A, Sandalo primaria classe I°, II°,III°, IV° e V°, Sandalo Infanzia Sez. A e B, Plesso De Franceschi, Rodari classi: I°A, I°B, I°C, I°D, II°A, V°C. Hanno sfilato solo per il Comprensivo Nettuno 1, la bellezza di 200 persone tra bambini e genitori. Ha consegnato loro la targa come I° Classificato, il Sindaco Alessandro Coppola. Il secondo premio è stato assegnato al Carro creato dal Comitato Genitori Piscina Cardillo in collaborazione con la “Fattoria Sociale Asino chi legge” di Alessandro Buonerba con una bellissima allegoria dal tema “C’era una volta in campagna”, ha consegnato loro la targa II° classificato l’Assessore al Turismo Alessandro Mauro ha ritirato Annalisa Manetta e Michela Frezza. Il terzo premio con targa III° classificato è stato vinto dal Comitato di Quartiere Tre Cancelli con il tema allegorico “Il nostro territorio” capitanato da Nazzareno Bruni e Giampiero Gabrieli, ha premiato lo sponsor Divina Provvidenza, Piera e Adelaide Cosmi con l’aggiunta di vini speciali “spumante di cacchione”. Non sono mancati premi collaterali che hanno arricchito la festa e sono stati decisi e consegnati direttamente dalla giuria ad iniziare dalla – Coreografia ed Esibizione più originale – vini dello sponsor Cantina Bacco e Divina Provvidenza ed altri omaggi tra sconti e buoni commercianti che sono andati a tutti i premi aggiuntivi.

Il primo consegnato e scelto da Salvo Cacciola, uno dei sei giudici è andato al Circolo Didattico Nettuno con il tema allegorico in sfilata: “Un dono per tutti” consegnato a Daniela Tofani, hanno sfilato le classi Plesso Eufemi Sez.A e B, Plesso Castellani classe IV°D e IV° E. Altro premio per la – coreografia ed esibizione più originale – consegnato e scelto da Elisabetta Bruni è andato all’Istituto Comprensivo Nettuno 4 che ha sfilato con il tema “Un viaggio nella storia con egizi, greci, romani” capitanati dalle maestre Anna Cattaneo e Sandra Cedroni, classi IV°A e V°A. Gli ultimi due riconoscimenti sono andati alla – Maschera più originale – scelta e consegnata da Anna Silvia Angelini al gruppo dei piccoli apicoltori del Carro già premiato come secondo Classificato realizzato dal Comitato Genitori Piscina Cardillo.

Ultimo premio assegnato direttamente dal presidente di giuria David Pironaci per la – Maschera più Bella – è andato al bambino acrobata che si è esibito con il Carro della Scuola Pole Fit Aerial Studio di Veruska Govoni. Tutte le rapprensentazioni che hanno partecipato a questa grande sfilata spettacolo, formate da più gruppi, hanno ricevuto come riconoscimento l’Attestato di Ringraziamento ed una bottiglia di vino degli sponsor. Uno speciale ringraziamento all’Asilo nido Cartoonia che ha sfilato con il tema “Il cielo: nel Blu dipinto di blu” e la maesta Federica Troiani; la scuola di danza Arte e movimento con “La Primavera” di Bianca Stella Morpurgo; la scuola di danza Primi Passi con “Ballon Fucisia” di Donatella Denni, la scuola di Taekwondo Pezzolla con “Taekwondo” del M° Marcello Pezzolla, l’Academy Cheerleading Nettuno di Arianna Gianinni con “Cheerleading”; l’Academy of Nettuno Baseball di Roberto De Franceschi con “Baseball”; la scuola Aka di Full Contact di Alessandro Giordano con “American Kick boxing”; l’Associazione Andos Anzio Nettuno presidente Carla Magliocchetti, donne operate di cancro al seno con “Andos”. Ringraziamenti speciali all’amministrazione comunale, il Sindaco Alessandro Coppola, l’Assessore al Turismo Alessandro Mauro, la Dott.ssa Camarda per la riuscita del grande evento per il ritorno della tradizionale sfilata carnevalesca; a tutte le scuole, comitati, associazioni che con grande creatività e forza hanno colorato il lungomare di Nettuno; gli sponsor che hanno messo in palio i premi e contributo alla riuscita dellevento dalle eccellenze del territorio Cantina Divina Provvidenza e Cantina Bacco, l’Ingrosso Dolciumi e LeccaLecca, l’Associazione commercianti “Il Tridente”, la SeaLine, Bar Benito, Next Level di Anzio, il negozio maschere Dream, il Club dei Cesari sport e Wellness. Tutto lo staff Ma Press Srls, Natascia e Romina Malizia, Linda di Benedetto, Ernesto Lantignotti, Gabriele Magliozzi, il fotografo ufficiale Giulio Anelli e le Produzioni WhyNot a partire dal bravissimo presentatore Alessandro Pirolli, Valentina, Martina Nenni, Beatrice Plesa, Cristina Aggravio, Stefania Schina e Chiara Ruggiu. I giurati che hanno decretato i vincitori godendo di questa spettacolare sfilata, dal presidente David Pironaci, Piera e Adeaide Cosmi della Cantina Divina Provvidenza, Anna Silvia Angelini, Elisabetta Bruni e Salvo Cacciola, grazie.