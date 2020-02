Nettuno, due casi di Corona Virus in coda a 23 segnalazioni allo Spallanzani - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, due casi sospetti di Corona Virus. Una coppia di fidanzati tornati da un fine settimana a Cotogno dove c’è stato il caso zero del virus, ha accusato una febbre improvvisa. Il ragazzo avendo paura di aver contratto la malattia, ha chiamato lo Spallanzani. Un’ambulanza ha preso i due giovani nella loro abitazione, in via Sangallo e d’urgenza sono stati trasportati allo Spallanzani di Roma. Il I test richiede molte ore e ci sono in attesa di risposte dei tamponi 23 segnalazioni. Ad ora fonti ospedaliere, riferiscono che l’esito dei due casi di Nettuno non è stato reso ancora noto.