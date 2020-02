Nettuno, ladri rubano all’asilo nido Cartoonia e distruggono una cassa per la sfilata di Carnevale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, questa notte degli ignoti si sono introdotti all’asilo Cartoonia in via Colle Oppio a Pocacqua. I ladri hanno tagliato una tenda di plastica rigida, all’esterno del nido e hanno rubato un portafoglio di una maestra con mille euro all’interno, che servivano per pagare la bolletta dell’acqua ed altre spese di gestione. Durante il furto, hanno rovistato tra gli oggetti personali dei bambini e rotto una cassa per la sfilata in musica del carnevale di domani. Uno dei ladri ha mangiato una merendina, gettando la carta a terra. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per rilevare le impronte. Sempre a Nettuno, sono numerosi i furti ai danni dell’asilo comunale in zona Santa Barbara e in alcune palestre. Una delle maestre ci fa sapere che nonostante il furto di domani, sarà presente con i suoi piccoli che hanno un’età compresa tra 0 e 3 anni per il “Carnevale a Colori” il tema da loro scelto è “Il cielo nel blu dipinto di blu”