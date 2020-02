Anzio, Pd: “Il vincitore della crisi è Pino Ranucci” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio finisce la crisi farsa del centrodestra con l’assessore Pino Ranucci unico vincitore dello scontro con il Sindaco. De Angelis dimostra essere prigioniero del suo assessore che alza la voce e fa sparate sugli ‘interessi di famiglia’ quando vuole e che oggi è chiaro, è ‘intoccabile’ anzi, all’esito dello scontro con il primo cittadino spunta una promozione con una delega pesante e ambita. Il Sindaco, dopo il ritiro delle deleghe, gesto che dimostra il suo stato confusionale, rinomina tutti al propio posto e incassa il malcontento di chi resta ancora una volta escluso dalle poltrone e continua a battere cassa con insulti e minacce sui social. Intanto Maranesi, porta la Marracino in maggioranza e si permette di fare critiche al Partito Democratico che più volte e non a caso gli ha chiuso le porte in faccia. Ora finalmente anche lui ha trovato un posto nella casa giusta per chi ogni giorno è pronto a cambiare casacca.

Prendiamo atto che Italia Viva è per un porto pubblico, ma nei modi sembra essere o bipolare o incapace a comprendere gli atti che presenta! Sull’asilo nido il Partito Democratico è assolutamente favorevole alla realizzazione e continuerà nelle battaglie sul sociale che già sta facendo, ma sull’odg votato nutriamo forti dubbi. Italia Viva e la Marracino finalmente possono dire viva il re senza maschere o finzioni

Pd Anzio