Anzio, grande successo per la sfilata dei carri in Piazza Lavinia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Carnevale sul Mare di Anzio: questo pomeriggio tanta partecipazione alla sfilata allegorica ed allo spettacolo in Piazza Lavinia. Tanta partecipazione, questo pomeriggio a Lavinio, alla seconda edizione del “Carnevale sul Mare di Anzio”. Da Lavinio Stazione a Lavinio Mare, è andata in scena la sfilata allegorica, con i carri, la Banda Musicale Città di Anzio, le scuole di danza, i quartieri del territorio e soprattutto tantissimi bambini. Al termine della sfilata, in Piazza Lavinia, la festa conclusiva della giornata con il grande spettacolo Special Clown Circus. Il programma del Carnevale sul Mare è organizzato dall’Amministrazione De Angelis, con il coinvolgimento delle scuole di danza del territorio, delle istituzioni scolastiche e con il coordinamento degli Assessori Valentina Salsedo e Laura Nolfi. “Domani, al centro cittadino, proseguiranno i grandi eventi, – afferma l’Assessore Salsedo – con il corteo dei carri allegorici, con gli spettacoli, con il concerto della Complesso Bandistico ed con l’animazione per i più piccoli. In previsione della notevole affluenza turistica, nella giornata di domani, sarà attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà il centro cittadino con le aree parcheggio La Piccola e Piazzale Antium ad Anzio Due”. Programma Carnevale sul Mare di Anzio 2020, dal 23 al 25 febbraio:

– domenica 23 febbraio, dalle ore 15.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, parata di Carnevale con i carri allegorici e con la Banda Musicale Città di Anzio. A seguire spettacolo di magia ed esibizioni di danza;

– martedì 25 febbraio, 9.00/12.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, sfilata allegorica e festa di Carnevale, con la partecipazione delle scuole del territorio. A seguire premiazione del corteo più originale e di quello ecologico;

ore 15.45, Anzio Colonia, passaggio carri allegorici lungo Viale Marconi;

ore 16.30, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, la parata di chiusura del Carnevale sul Mare 2020. A seguire lo spettacolo Super6an.

Domenica 23 febbraio, in occasione dell’evento clou del Carnevale sul Mare, dalle ore 12.00 alle ore 20.00, sarà attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà il centro cittadino con le aree parcheggio La Piccola e Piazzale Antium ad Anzio Due.