Il Coronavirus arriva in Italia, 6 i contagiati. Leggi precauzioni e sintomi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Coronavirus è arrivato in Italia. I primi sei contagi sono stati registrati, in Lombardia. Un 38enne di Codogno, nato a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, è risultato positivo al test del coronavirus. La positività del test è stata confermata dall’Istituto superiore di sanità. Positiva ai test anche sua moglie, che è incinta all’ottavo mese ricoverata in isolamento all’ospedale Sacco di Milano ed altri 4 adulti. Chiuso bar, ristoranti, negozi e scuole a Codogno e in alcuni comuni limitrofi. I sintomi sono febbre, tosse, difficoltà respiratorie, che nei casi più gravi può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte, si legge sul sito del ministero della Salute. Le raccomandazioni per ridurre l’esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie, comprendono il mantenimento dell’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.