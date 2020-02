Anzio, Zuccaro del comitato quartiere Europa preoccupato per l’ospedale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Io sottoscritto Zuccaro Francesco, in qualità di Presidente Quartiere Europa e da comune cittadino Anziate, recandomi presso la struttura pubblica Ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno, osservando lo stato dell ospedale e osservando lo svolgimento dell attività di pronto soccorso noto con amarezza la totale assenza della regione non intervento su un ospedale importante come il nostro per tutto il litorale laziale. Apprezzando il lavoro svolto dal personale addetto a tale struttura che però non è sufficiente a coprire per un popolazione di 100.000 abitanti e che in estate di rappoddia la popolazione, chiedo alle amministrazioni di Anzio e Nettuno di convocare il Presidente Zingaretti e di invitarlo a venire lo stato attuale della struttura, in uno stato di pericolosità inaudita per tutti i cittadini, Zingaretti ti invito personalmente nella mia amata città di Anzio e meritano un ospedale moderno e all avanguardia con medici e strutture letto!

In fede Francesco Zuccaro