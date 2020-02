Anzio, tutta la programmazione del Carnevale sul Mare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Carnevale sul Mare di Anzio 2020”: sabato 22 febbraio, domenica 23 e martedì 25 febbraio cortei in maschera, rappresentazioni allegoriche e spettacolo di magia. Fino al 26 febbraio le promo nei ristoranti sulla cucina marinara anziate e sul merluzzo di Anzio. L’Assessore Salsedo: “Un fine settimana di grandi eventi sul territorio”

“Sarà un fine settimana di grandi eventi ad Anzio, con il coinvolgente programma del Carnevale sul Mare 2020 e con le iniziative per promuovere la rinomata cucina marinara anziate ed il pescato a km zero. Nella giornata di domenica, insieme al corteo dei carri allegorici, agli spettacoli sul territorio, al concerto della Complesso Bandistico ed all’animazione, in previsione della notevole affluenza turistica, sarà attivo il servizio navetta gratuita che collegherà il centro cittadino con le aree parcheggio La Piccola e Piazzale Antium ad Anzio Due”.

Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, in riferimento al ricco programma del “Carnevale sul Mare 2020”, pianificato dall’Amministrazione De Angelis.

Fino al 26 febbraio, inoltre, nella Città di Nerone, sarà protagonista la migliore cucina marinara al mondo, il pescato a km zero ed “il merluzzo”, cucinato dai ristoratori secondo le antiche ricette della tradizione anziate. Si tratta di uno dei pesci più pescati al mondo, molto diffuso negli alti fondali del mare di Anzio, unica località della Provincia di Roma Bandiera Verde 2020. https://youtu.be/i4vD0XsOx9I

Il programma del Carnevale sul Mare, che nella prima edizione ha registrato un notevole successo, è stato organizzato con il coinvolgimento delle scuole di danza del territorio e delle istituzioni scolastiche, sotto la supervisione degli Assessori Valentina Salsedo e Laura Nolfi.

Programma Carnevale sul Mare di Anzio 2020, dal 20 al 25 febbraio:

– sabato 22 febbraio, dalle 14.30, dal Piazzale di Lavinio Stazione a Piazza Lavinia – Lavinio Mare, sfilata allegorica e festa di Carnevale, con la Banda Musicale Città di Anzio, le scuole di danza ed i quartieri del territorio. A seguire lo spettacolo Special Clown;

– domenica 23 febbraio, dalle ore 15.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, parata di Carnevale con i carri allegorici e con la Banda Musicale Città di Anzio. A seguire spettacolo di magia ed esibizioni di danza;

– martedì 25 febbraio,

9.00/12.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, sfilata allegorica e festa di Carnevale, con la partecipazione delle scuole del territorio. A seguire premiazione del corteo più originale e di quello ecologico;

ore 15.45, Anzio Colonia, passaggio carri allegorici lungo Viale Marconi;

ore 16.30, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, la parata di chiusura del Carnevale sul Mare 2020. A seguire lo spettacolo Super6an.

Domenica 23 febbraio, in occasione dell’evento clou del Carnevale sul Mare, dalle ore 12.00 alle ore 20.00, sarà attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà il centro cittadino con le aree parcheggio La Piccola e Piazzale Antium ad Anzio Due.