Anzio, la coppia Marracino-Maranesi risponde al Pd - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Le note stampa in risposta al Partito Democratico di Anzio, dei consiglieri comunali Anna Marracino e Marco Maranesi.

“Solo chiacchiere e distintivo. È stata mal digerita l’approvazione dell’ordine del giorno relativo alla realizzazione del primo asilo nido comunale ad Anzio da parte del PD, almeno altri che non lo hanno votato hanno avuto il buon senso di tacere. La verità è una sola chi non ha voluto firmare l’ordine del giorno e votarlo ha espresso con i fatti la propria posizione politica, la CONTRARIETA’ alla realizzazione di un’opera di fondamentale importanza nel presente contesto socio economico, una vera operazione di welfare che permette la conciliazione con la genitorialita’ e la vita lavorativa e dà la possibilità ai bambini di sviluppare fin dai primi mesi di vita le proprie capacità. La posizione sul Porto affermata nell’ordine del giorno di Italia Viva è la posizione di chi vuole che Anzio abbia un Porto PUBBLICO, chi non ha permesso di inserire all’interno di un ordine del giorno questa posizione ha espresso la propria posizione politica: NON E’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTO PUBBLICO. Tutto il resto sono solo chiacchiere.”

Capogruppo Italia Viva Anna Marracino

“Il PD di Anzio, dopo la pesante sconfitta alle scorse elezioni amministrative, l’ennesima da oltre venti anni, non perde mai l’occasione per dimostrare alla città intera l’inadeguatezza di un progetto politico più volte bocciato dai cittadini di Anzio e la carenza completa di proposte da portare all’attenzione del Consiglio Comunale. Ogni intervento in consiglio comunale, ogni comunicato stampa diramato agli organi di informazione locali, sono solo sterili ed inutili critiche, di chi è in preda ad una claustrofobica disperazione di una quasi certa scomparsa dalla scena politica locale. Anziché parlare di progetti e proposte per la città, sono impegnati ad attaccare il Consigliere Maranesi che non vota il bilancio o la linea politica di Italia Viva che di certo non sono affari che riguardano un PD ridotto ai minimi termini. La realizzazione dei un asilo nido comunale è un progetto che non è ne di sinistra ne di destra, ne di maggioranza ne di opposizione, è un opera ed un servizio diventato ormai essenziale nelle giovani e coraggiose famiglie dove entrambi i genitori sono costretti a lavorare per mantenere i propri figli senza ricorrere al reddito di cittadinanza. Cosa pensa Renzi della situazione Anzio? Come ha detto ieri sera nella trasmissione Porta a Porta, Italia Viva è un partito riformista, progressista, un partito del fare, delle grandi opere, del decisionismo e non della stagnazione e all’inutilità a cui il Pd è abituato. E’ evidente che il PD è più attento ad attaccare Renzi ed Italia Viva, anziché le assurde leggi grilline. Zingaretti è ossessionato da Renzi e subisce il suo carisma da vero leader, cioè quello che lui non ha.

Comunque Il PD stia SERENO, la legislatura andrà avanti, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.”

Marco Maranesi