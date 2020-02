Anzio, riconfermati gli assessori ma si cambiano le deleghe - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, dalle prime indiscrezioni gli assessori restano tutti al suo posto. Pino Ranucci sembrerebbe essere stato riconfermato, ma ci potrebbe essere un cambio deleghe. Prende forma l’ipotesi che il vice sindaco Danilo Fontana, prenda la delega ai lavori pubblici al posto di quella dell’ambiente. Nulla di fatto invece, per la richiesta dell’Udc per la presidenza del consiglio a Roberta Cafà al posto di Giusy Piccolo, blindata dal suo gruppo politico e da molti consiglieri di maggioranza. Per le 13 si dovrebbero sciogliere tutte le riserve.