Nettuno Progetto Comune: “I 5 stelle sono di fatto maggioranza” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Leggiamo le affermazioni tardive del Consigliere Rizzo sulla questione degli affidamenti del Palazzetto dello Sport.

Otto mesi di silenzio in Consiglio sulle modalità opache e forse illegittime adottate e che abbiamo contestato per mancanza assoluta di trasparenza ed elementari regole di evidenza pubblica. Rizzo e Carandente nonostante le nostre interrogazioni non si sono mai accorti delle proroghe a penna mai pubblicate e fatte in assenza di un bando di gara come prevedevano gli atti commissariali e tassativamente la legge. Tutto regolare per il M5S. Nessuno ha mai chiesto la chiusura, -Rizzo ma che dici?!- abbiamo chiesto procedure corrette, trasparenza ed imparzialità! Le legge parla chiaro o il M5S la vuole derogarla per qualche motivo particolare? Oggi addirittura il Consigliere tesse le lodi di questa amministrazione che dopo otto mesi e diverse proroghe delle proroghe, alcune segrete, ha deliberato un atto di indirizzo programmatico.

Praticamente ennesima promessa annunciata ma nulla di concreto. Incredibile che parli il Dirigente in nome e per conto dell’Amministrazione. Le proroghe segrete a penna, preoccupano tutti a palazzo, tranne Rizzo e il M5S, chiaramente ormai ‘organici’ alla maggioranza Coppola.

Nettuno Progetto Comune