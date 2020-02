L’editoriale del Direttore: CIAO GIOVANNI ! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Con la dichiarazione degli affetti da parte di centinaia di amici ed estimatori, Giovanni Maialetti ha raggiunto il traguardo definitivo ed il podio più alto, quello che spetta agli umili promotori della cultura sportiva, come straordinaria opportunità sociale. Ogni qualvolta gli alfieri rinnoveranno la squilla, Giovanni tornerà ad essere con noi. Il prossimo appuntamento è stato già fissato per il 22 maggio nel Salone d’Onore al Foro italico, quando lui sarà ideale protagonista della Giornata dedicata a “SPORT, VALORI, FAIR PLAY”. Alle esequie erano presenti moltissimi rappresentanti della stampa sportiva, dirigenti del CONI, delle Federazioni, degli Enti di Promozione e delle Associazioni Benemerite con il CNIFP in prima fila, rappresentato dal Con. Naz. Perazzini. il S.G. de Tommaso e il Presidente Alcanterini. (Nelle immagini, gli interventi del figlio Maurizio, del gen. Martini, di de Tommaso e Alcanterini).