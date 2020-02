Anzio, gli eventi clou del Carnevale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dal 20 al 25 febbraio gli eventi clou del “Carnevale sul Mare di Anzio 2020”, promosso dall’Amministrazione De Angelis: cortei in maschera, rappresentazioni allegoriche e spettacolo di magia, con il coinvolgimento delle scuole del territorio. Domenica scorsa, per Anzio, il primo sold out turistico del 2020

Dopo il primo sold out turistico della Città di Anzio, di domenica 16 febbraio, proseguono, sul territorio comunale, gli eventi della seconda edizione del “Carnevale sul Mare di Anzio”.

Il programma 2020, che nella prima edizione ha registrato un notevole successo, è promosso e coordinato dall’Amministrazione De Angelis, con il diretto coinvolgimento delle scuole di danza del territorio e delle istituzioni scolastiche.

Programma Carnevale sul Mare di Anzio 2020, dal 20 al 25 febbraio:

– giovedì 20 febbraio, 9.30/12.00, Lungomare Enea, Piazza Lavina – Lavinio Mare, sfilata allegorica e festa di carnevale, con la partecipazione delle scuole del territorio. A seguire premiazione del corteo più originale e di quello ecologico;

– venerdì 21 febbraio,

10.00/12.00, Anzio Colonia, Fiabe in Musical, sfilata per le vie del quartiere, organizzata dal plesso Acqua del Turco e dalle attività commerciali di Anzio Colonia;

ore 16:30, Biblioteca Comunale – Villa Adele, pomeriggio di giochi, danze e tanta allegria, con i bambini. Ingresso libero e gratuito. Informazioni: 06.98499478-402.

– sabato 22 febbraio, dalle 14.30, dal Piazzale di Lavinio Stazione a Piazza Lavinia – Lavinio Mare, sfilata allegorica e festa di Carnevale, con la Banda MusicaleCittà di Anzio, le scuole di danza ed i quartieri del territorio. A seguire lo spettacolo Special Clown;

– domenica 23 febbraio, dalle ore 15.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, parata di Carnevale con i carri allegorici e con la Banda Musicale Città di Anzio. A seguire spettacolo di magia ed esibizioni di danza;

– martedì 25 febbraio,

9.00/12.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, sfilata allegorica e festa di Carnevale, con la partecipazione delle scuole del territorio. A seguire premiazione del corteo più originale e di quello ecologico;

ore 15.45, Anzio Colonia, passaggio carri allegorici lungo Viale Marconi;

ore 16.30, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, la parata di chiusura del Carnevale sul Mare 2020. A seguire lo spettacolo Super6an.

Domenica 23 febbraio, in occasione dell’evento clou del Carnevale sul Mare, sarà attivo il servizio navetta, che collegherà il centro cittadino con le aree parcheggio La Piccola e Piazzale Antium.