Sul sito internet nazionale di Italia Viva, spicca il nome del Consigliere comunale maggioranza di Anzio Marco Maranesi, come coordinatore di un comitato locale di Italia Viva. Una notizia che potrebbe essere interpretata come un ulteriore apertura della maggioranza al patto di centro? O come il tentativo di Maranesi che non ha votato l’ultimo bilancio di passare in opposizione con Anna Marracino?