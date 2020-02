Anzio, Marracino-Maranesi approvata la progettazione di un asilo comunale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Consiglio Comunale di Anzio, riunito in data odierna ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Capogruppo di Italia Viva Anna Marracino, dal Consigliere Comunale Marco Maranesi e dal Consigliere Comunale di A.p.A. Luca Brignone. L’approvazione dell’O.D.G. approvato impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a promuovere la progettazione e la fattibilità per la costruzione ex novo, acquisto o ristrutturazione di un immobile già di proprietà del Comune di Anzio, attivando tutte le procedure per accedere a bandi di finanziamento regionali e ai fondi di finanziamento messi a disposizione dal Ministero della Famiglia tramite il Family Act fortemente voluto dal Ministro Elena Bonetti di Italia Viva. Abbiamo accolto con piacere l’emendamento costruttivo proposto dal Capogruppo dalla Lega – Salvini di Anzio Vito Presicce e dalla Presidente della Commisione P.I. Cinzia Galasso , che ringraziamo per la fattiva collaborazione, specificando che nei prossimi giorni sarà affrontato il progetto del primo asilo nido comunale della Città di Anzio, con uno studio di fattibilità costi-benifici che sarà approfondito della Commissione P.I.

Finalmente la Città di Anzio ha dato un segnale di un profondo cambio di rotta, con un servizio ormai diventato essenziale per le giovani famiglie come l’asilo nido comunale, dovrà essere un fiore all’occhiello della nostra comunità, al pari passo di tutte le altre Città Europee. Vogliamo ringraziare il Sindaco di Anzio ed i colleghi Consiglieri Comunali della Lega, dell’UDC, della Lista Candido De Angelis Sindaco, Noi con Anzio, M5S e il Cons. di APA Luca Brignone per aver sostenuto questa nostra battaglia di civiltà dando un chiaro segnale di buona e sana politica.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI ANZIO

ANNA MARRACINO

MARCO MARANESI