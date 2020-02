Nettuno, i vigili giurati sventano un furto di rame del valore di 8mila euro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, è stato sventato ieri un furto in località Tre Cancelli dal corpo dei vigili giurati di Latina. Dei soggetti non identificati hanno cercato di rubare del rame, dalle centraline di un impianto fotovoltaico. Sul posto è intervenuto il comandante dei vigili giurati Giuseppe Pelliccia con gli operatori Antonio e Francesco, che insieme ai carabinieri della compagnia di Aprilia hanno impedito che il rame fosse rubato. Il metallo rimasto sul posto, era stato preparato per essere portato via ed ammontava ad un valore di 8000 euro, mentre i responsabili si sono dileguati. A quanto ci viene riferito, si sono registrati altri furti di rame nelle zone limitrofi, che sono stati attribuiti ad una banda dell’est composta da 5 individui e al momento ricercata.